Раскрыт заработок популярной украинской группы в России

Продюсер Дворцов: группа «Бумбокс» зарабатывала в РФ от 2,5 миллиона рублей

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывала популярная украинская группа «Бумбокс» в России. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Достаточно весомые, хорошие [гонорары]. Сумма колебалась от 2,5 миллиона и выше за концерт, выступление, корпоратив», — сказал медиаменеджер.

По мнению Дворцова, карьера музыкантов за границей не сложится. «Потому что все, кто нас предали, сами себя уничтожают как личности в медийной сфере. Если они думают, что у них будут те же гонорары, то они смотрят мимо. Потому что те деньги, которые они зарабатывали здесь, — их там нет. Те условия, которые у них были тут, — там их нет», — добавил он, подчеркнув, что песни коллектива необходимо блокировать.

Ранее сообщалось, что украинский суд конфисковал права на песни певицы Таисии Повалий в доход государства из-за ее отношения к специальной военной операции (СВО) и российского гражданства.

В сентябре 2023 года стало известно, что в первые дни проведения СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.