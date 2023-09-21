Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

NEWS.ru опубликовал список артистов, вступивших в ряды ВСУ после начала СВО

Стали известны имена артистов, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала специальной военной операции (СВО). Список опубликовал портал NEWS.ru.

Отмечается, что еще в первые дни проведения СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Вначале он служил в качестве патрульного полицейского столичного батальона тактико-оперативного реагирования, позже стал оператором ударного БПЛА Punisher.

В тероборону Украины также записался уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица. Он известен по таким кинопроектам о Великой Отечественной войне, как «1941» и «По законам военного времени».

В свою очередь, певец Макс Барских, вернувшись на Украину после начала СВО, вступил в ряды ВСУ, а также запретил использовать свою музыку на территории России. Музыкант периодически публиковал в соцсетях видеоролики в камуфляжной спецодежде, однако позднее вернулся к активной творческой деятельности.

Ранее американский актер и режиссер Шон Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» в пули для ВСУ. «Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине. Его можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских», — заявил артист.