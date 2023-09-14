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18:19, 14 сентября 2023Культура

Шон Пенн хотел переплавить свой «Оскар» на пули для ВСУ

Американский актер Шон Пенн хотел переплавить свой «Оскар» на пули для ВСУ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер и режиссер Шон Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» в пули для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью для Variety.

«Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине. Его можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских», — сказал 63-летний артист.

Отмечается, что Пенн заявил о своей поддержке Украины после начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года. В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Шон Пенн снимает документальный фильм о происходящем на территории страны. А в ноябре того же года голливудский актер в третий раз с начала спецоперации посетил Киев и привез Зеленскому «Оскар», который, по словам знаменитости, пробудет в стране до окончания конфликта.

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    Сергей Равин
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