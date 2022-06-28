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Зеленский встретился с Шоном Пенном

Президент Украины Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном
Шон Пенн

Шон Пенн. Фото: J. Scott Applewhite / AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американским актером и режиссером Шоном Пенном, передает РИА Новости.

Зеленский рассказал, что Пенн снимает документальный фильм о происходящем на территории Украины.

«С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и собственными глазами видел, что такое российская агрессия. Скоро всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир», — отметил президент.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. За четыре месяца российские войска взяли под контроль Херсонскую область, часть Запорожской области и некоторые территории Донецкой и Луганской областей, которые находились под контролем Киева.

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Алевтина Запольская
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