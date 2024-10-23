Украинские власти отняли права на песни у известной певицы

Украинский суд конфисковал права на песни Таисии Повалий из-за ее поддержки СВО

Украинский суд конфисковал права на песни певицы Таисии Повалий в доход государства из-за ее позиции по специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Теперь права на музыку и слова девяти композиций, среди которых такие хиты как «Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше чем близко» и другие треки, принадлежат властям Украины.

Повалий, родившаяся в Киевской области в советское время, несколько лет была депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» экс-президента Виктора Януковича, но затем переехала в Россию и получила российское гражданство. Она открыто поддержала СВО, за что против артистки были возбуждены уголовные дела, инициированные властями Киева.

Ранее стал известен гонорар певицы, который она получает за свои выступления в России.