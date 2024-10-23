Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:49, 23 октября 2024Культура

Украинские власти отняли права на песни у известной певицы

Украинский суд конфисковал права на песни Таисии Повалий из-за ее поддержки СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Украинский суд конфисковал права на песни певицы Таисии Повалий в доход государства из-за ее позиции по специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Теперь права на музыку и слова девяти композиций, среди которых такие хиты как «Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше чем близко» и другие треки, принадлежат властям Украины.

Повалий, родившаяся в Киевской области в советское время, несколько лет была депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» экс-президента Виктора Януковича, но затем переехала в Россию и получила российское гражданство. Она открыто поддержала СВО, за что против артистки были возбуждены уголовные дела, инициированные властями Киева.

Ранее стал известен гонорар певицы, который она получает за свои выступления в России.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Композитор Влади раскрыл причины отказа Баскова от его песен

      Захарова рассказала о неудачных попытках Зеленского скрыть проблемы с набором в ВСУ

      В России нарастили выпуск танковых снарядов

      Журналистов из недружественных стран аккредитовали на саммит БРИКС

      Названы самые опасные для жизни городские районы

      В МИД России оценили поддержку «плана победы» Зеленского в Европе

      Путин высказался об использовании доллара как оружия

      Украинские власти отняли права на песни у известной певицы

      МИД Германии вызвал главу дипмиссии Северной Кореи из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше