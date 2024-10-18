Раскрыт гонорар Таисии Повалий при «среднечковом» спросе

Продюсер Дворцов: Таисия Повалий получает около 1 млн рублей за шоу

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько получает певица Таисия Повалий за один концерт на фоне «среднячкового» спроса. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Гонорары у нее колеблются в районе 1 миллиона рублей за одно выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, среднечковый», — заявил Дворцов.

Он пояснил, что где-то певица пользуется спросом, а где-то нет. Также он напомнил, что Повалий является украинской артисткой, несмотря на то, что у нее «позиция за Российскую Федерацию».

Дворцов добавил, что Повалий талантливая и яркая артистка, которая вдохновляет своих поклонников.

Ранее продюсер Дворцов раскрыл заработок российского певца Филиппа Киркорова. По его словам, скандалы на гонорарах артиста никак не отразились, и все зависит от уровня мероприятия.