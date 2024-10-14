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15:50, 14 октября 2024Культура

Раскрыт заработок Киркорова после скандалов

Продюсер Дворцов: Филипп Киркоров получает от 4 миллионов рублей за корпоратив

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров зарабатывает от 4 миллионов рублей за корпоратив. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, скандалы на гонорарах певца никак не отразились. «Он на сегодняшний день, несмотря ни на что, является номером один, как говорится, королем российской эстрады. Соответственно, его гонорары начинаются от 4 миллионов рублей и выше. Разница зависит от уровня мероприятия, города», — сказал он, добавив, что певец стал «чуть потише».

Ранее продюсер Евгений Морозов раскрыл гонорар певца Григория Лепса за корпоратив.

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      Варвара Кошечкина
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