Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

Концерты российского рэпера Lida отменили после обвинений в пропаганде педофилии

Концерты рэпера Николая Ромадова, известного под псевдонимом Lida, отменяют в России после обвинений в пропаганде педофилии. Об этом сообщает 29.ru.

По информации источника, выступления артиста в Архангельске и Екатеринбурге были сорваны после обвинений в пропаганде педофилии со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Кроме того, Lida пропал с обновленной афиши фестиваля VK Fest 2025 года. По мнению активистки, некоторые песни Ромадова похожи на порнографические фанфики.

«Некоторые еще не поняли, что Россия уже совсем другая, и не сделали выводов из "голой вечеринки". Хотят читать порнографические фанфики с матом под видом песен? Никаких проблем — в закрытых клубах для своих друзей 18+», — написала Мизулина.

Сам артист ответил на критику главы Лиги безопасного интернета и извинился за старые треки, которые могут оскорбить кого-либо.

Ранее стало известно, что Инстасамка обвинила двух певиц в разрушении России своими песнями. По ее мнению, Дора и Мэйби Бэйби выпускают треки, которые развращают молодежь и пропагандируют уехавших из России или критикующих специальную военную операцию артистов.