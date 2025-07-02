Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:50, 2 июля 2025Культура

Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

Концерты российского рэпера Lida отменили после обвинений в пропаганде педофилии
Андрей Шеньшаков

Кадр: @lida_popstar

Концерты рэпера Николая Ромадова, известного под псевдонимом Lida, отменяют в России после обвинений в пропаганде педофилии. Об этом сообщает 29.ru.

По информации источника, выступления артиста в Архангельске и Екатеринбурге были сорваны после обвинений в пропаганде педофилии со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Кроме того, Lida пропал с обновленной афиши фестиваля VK Fest 2025 года. По мнению активистки, некоторые песни Ромадова похожи на порнографические фанфики.

«Некоторые еще не поняли, что Россия уже совсем другая, и не сделали выводов из "голой вечеринки". Хотят читать порнографические фанфики с матом под видом песен? Никаких проблем — в закрытых клубах для своих друзей 18+», — написала Мизулина.

Сам артист ответил на критику главы Лиги безопасного интернета и извинился за старые треки, которые могут оскорбить кого-либо.

Ранее стало известно, что Инстасамка обвинила двух певиц в разрушении России своими песнями. По ее мнению, Дора и Мэйби Бэйби выпускают треки, которые развращают молодежь и пропагандируют уехавших из России или критикующих специальную военную операцию артистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    В российском регионе решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе на стройках

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Зеленский объявил о деталях по снабжению Украины оружием США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости