Сестра Кардашьян попала на обложку журнала в откровенном наряде

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни попала на обложку журнала Health Magazine в откровенном наряде. Серия снимков появилась на сайте издания.

На одном из размещенных фото Кардашьян запечатлена в двухцветном плаще Givenchy на голое тело и в плавках бренда Are You Am I. На другом снимке она попозировала в коротком белом платье с открытыми плечами. Образ на третьем кадре состоит из кожаного бюстгальтера, завышенных трусов коричневого цвета и кожаного плаща такого же оттенка.

Автором съемки стал фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales). Он работал с такими мировыми компаниями, как Versache, Disquaered2, а также неоднократно снимал для культовых модных изданий: Vogue, Harper's Bazaar, ELLE и L'officiel. В его фотосессиях участвовали Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Дженифер Лопес, Ники Минаж. Стилизовала съемку Дани Мишель (Dani Michele).

Ранее, в марте, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни объяснила свое желание ходить обнаженной. Знаменитость аргументировала это тем, что именно в таком виде ощущает наибольший комфорт и уверенность в себе, а также призналась, что ей нравится демонстрировать несовершенства своего тела.

