Светлана Ходченкова снялась для журнала Vogue в корсете

Российская актриса Светлана Ходченкова снялась для модного журнала Vogue в корсете. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных фото Ходченкова запечатлена в кожаных штанах и корсете российского бренда Alexander Arutyunov и со шпагой в руках. Ее образ дополнили маска для фехтования со стразами бренда Get Man Jewelry и перчатки в тон наряда. Она также попозировала в белой рубашке Bevza.

На последнем снимке актриса позирует в длинном платье с объемными рукавами марки Alexander McQueen и с широким кожаным поясом Asya Malbershtein, ее волосы собраны в высокий конский хвост.

Стилистом съемки выступила Ольга Дунина, а автором — фэшн-фотограф Данил Головкин, который работает с такими журналами как Glamour, Harpers Bazaar, GQ и Tatler. В его фотосессиях также участвовали Елена Темникова, Александр Гудков, Кантемир Балагов, Вера Брежнева, Данила Козловский и другие.

В июле 2019 года Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle. Она позировала, сидя на стуле и прикрывая обнаженную грудь руками. В качестве наряда было выбрано черное белье, а образ актрисы дополнили украшения Bulgari в виде змей.

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