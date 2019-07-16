Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

На снимке Ходченкова позирует на стуле, прикрывая обнаженную грудь руками. На ней — черное белье и украшения итальянского дома Bvlgari в виде змей. «Это была очень жаркая фотосессия», — подписала публикацию актриса в своем аккаунте.

Фотосессия навеяна драмой Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес».

В июле российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемке для издания Harper's Bazaar и рассказала о своих недостатках. Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб. На нескольких кадрах она так же позирует топлес, прикрывая грудь руками.

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