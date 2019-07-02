Украинка сняла «единственную красавицу в семье Кардашьян» топлес

Украинский фотограф Саша Самсонова сняла американскую супермодель Кендалл Дженнер топлес для рекламной кампании личного модного бренда модели Kendall + Kylie. Работой фотографа Дженнер поделилась в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 2 июля.

На черно-белом снимке 23-летняя модель позирует в одних белых джинсах, сидя на покрывале в саду, и прикрывает обнаженную грудь руками. В публикации она отметила автора фотосессии и страницу компании.

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Это не первый раз, когда Саша Самсонова сотрудничает с брендом одежды Kendall + Kylie. В марте она снимала рекламу купальных костюмов марки, звездой которой тоже была Кендалл Дженнер.

Kendall + Kylie — бренд модной одежды, основанный предпринимательницей и самой молодой в мире миллиардершей Кайли Дженнер и ее сестрой супермоделью Кендалл в 2012 году.

В феврале 2018-го британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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