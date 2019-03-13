Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике

Украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова сняла американскую топ-модель Кендалл Дженнер для новой рекламной кампании бренда Kendall & Kylie. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки в среду, 13 марта.

На снимке 23-летняя Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган называет единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, позирует на полу в студии с приглушенным светом. На ней — солнечные очки и серое бикини из новой коллекции Kendall + Kylie.

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Kendall + Kylie — бренд модной одежды, основанный предпринимательницей и самой молодой в мире миллиардершей Кайли Дженнер и ее сестрой, супермоделью Кендалл в 2012 году.

В феврале Кендалл Дженнер пришла на афтерпати премии «Оскар» Vanity Fair в откровенной одежде. На ней было черное бархатное платье с кристаллами на бедрах, которое вошло в новую весеннюю коллекцию ливано-американского дизайнера Реми Кади. Фанаты обратили внимание, что под платьем модели не было нижнего белья.

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