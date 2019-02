«Единственная красавица в семье Кардашьян» надела наряд от грузинского дизайнера

Американская топ-модель и участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер появилась на церемонии вручения премии BAFTA в черном костюме модного грузинского бренда Dalood. Фотография модели в наряде опубликована на официальной странице бренда в Instagram.

На актрисе был черный пиджак с запахом, надетый на голое тело, брюки-клеш, кожаные длинные перчатки и кастомизированное ожерелье-чокер Tiffany & Co.

Фанаты модели пришли в восторг от ее наряда. «Ты украшаешь этот костюм, Кендалл! Выглядит великолепно», — восхищались одни. «Ты очень фотогенична! Как всегда, выглядишь потрясающе», — радовались другие.

Премия BAFTA — награда, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts), независимой общественно-благотворительной организацией Великобритании, образованной 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. Символ награды — золотая маска.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain назвал Кендалл Дженнер единственной красивой женщиной в семействе Кардашьян.

