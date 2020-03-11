На обложке популярного российского издания появилась трансгендерная героиня

Впервые на обложке популярного российского журнала Tatler появилась трансгендерная женщина Наташа Максимова. Фотографию разместили в Instagram-аккаунте издания.

На опубликованном кадре она запечатлена в обтягивающем платье длины миди коричневого цвета и в колготках в сетку. Ее образ дополнен струящейся накидкой, а также различными аксессуарами: золотым браслетом, кольцами и серьгами со стразами. В качестве обуви были выбраны золотистые босоножки.

Автором съемки выступила фотохудожница Ольга Изаксон. Она работала с такими мировыми компаниями, как Louis Vuitton и TSUM, а также с журналами Vogue и Grazia. Стилистом фотосессии стала Наташа Гольденберг.

Ранее героиня обложки совершила каминг-аут в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что еще в детстве воспринимала себя женщиной, а не мужчиной, и после переезда в Париж сменила пол.

Наташа Максимова родилась в Казахстане, но сейчас живет в Париже и Москве. Она известна в узких модных кругах, много лет дружила с Ренатой Литвиновой.

В августе 2019 года американская трансгендерная модель Тедди Квинливан, сменившая пол в 16 лет, стала первым открытым трансгендером, представляющим французский модный дом Chanel. Ранее она дважды представляла эту марку, но ее ориентация оставалась в секрете.

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