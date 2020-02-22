Модель с заболеванием кожи снялась для обложки журнала Vogue в бюстгальтере

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу попала на обложку мартовского номера модного журнала Vogue India. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографии 25-летняя Харлоу позирует перед камерой, сидя на стуле в национальном индийском наряде местного дизайнера Таруна Тахилиани (Tarun Tahiliani). Ее образ состоит из бюстгальтера-бандо с цветочным принтом и длинной юбки с таким же рисунком.

Автором съемки выступил американский фотохудожник Билли Кидд (Billy Kidd), а над внешним видом модели работали стилистка Приянка Кападия Бадани (Priyanka Kapadia Badani), визажистка Маниаша (Maniasha) и мастер по волосам из Великобритании Джордан Брумант (Jordan Brumant).

Это не первый раз, когда Винни Харлоу попадает на обложки модных журналов. Так, в январе она снялась для издания Vogue Greece. На одном из снимков знаменитость позировала в свободном платье в складку кремового цвета с декоративной нашивкой.

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