Модель с заболеванием кожи вышла на последний показ Готье в прозрачном наряде

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу приняла участие в последнем показе французского модельера Жана-Поля Готье. Ее фото появилось в официальном Instagram-аккаунте марки Jean Paul Gaultier.

Модель вышла на подиум в комбинезоне из прозрачной ткани и с золотистыми нашивками в виде листьев на ногах и груди. Под прозрачным материалом виднелось пятнистое тело Харлоу. На ней также был длинный объемный плащ камуфляжной расцветки с подкладкой из сетки.

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22 января Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Помимо Харлоу в дефиле приняли участие всемирно известные модели, в частности россиянка Ирина Шейк и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фот Тиз. Сам дизайнер появился в конце шоу в своей рабочей одежде.

Модель Винни Харлоу получила известность благодаря своей необычной пятнистой коже. Она нередко показывает тело в откровенной одежде, участвуя в модных показах и фотосессиях. Так, в январе она позировала в ярко-розовом бикини модного бренда HMN ALNS, верх которого состоял из небольших чашек треугольной формы со скрещенными завязками чуть ниже груди.

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