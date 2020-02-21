47-летняя голливудская актриса снялась для обложки журнала в купальнике

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась для обложки мартовского номера журнала Harper's Bazaar в купальнике. Снимок появился в Instagram-аккаунте русской версии издания.

Ее сфотографировали лежащей в голубом шезлонге в черном слитном купальнике и туфлях на каблуке. На опубликованном кадре она держит в руках тарелку со скошенной травой и подносит ее к лицу. Образ 47-летней знаменитости дополняют браслеты и несколько колец.

Главный редактор журнала Даша Веледеева объяснила, что обложка с изображением актрисы «не про одежду, о которой не можешь забыть с момента показа, и не про типаж весны-лета 2020, а про то, какой женщиной хочешь быть» .

В октябре 2019 года Гвинет Пэлтроу снялась топлес для ноябрьского выпуска журнала Elle, посвященного женщинам в Голливуде. На снимке она стоит в брюках с подтяжками, которые скрывают грудь. На другой фотографии из фотосессии актриса позирует в красном платье, а на третьей — в пурпурном пиджаке, надетом поверх черного боди.

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