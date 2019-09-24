Ставшей мемом походке голливудской актрисы нашли объяснение

Причиной ставшей мемом походки голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения премии «Эмии» стало аутентичное винтажное платье Valentino 1963 года. Об этом в интервью The Hollywood Reporter рассказала стилист актрисы Элизабет Зальцман.

По словам стилиста, на платье не было разрезов сзади, что сковывало движения 46-летней актрисы. Зальцман не стала делать прорези, чтобы сохранить аутентичность платья из уважения к создавшему его дизайнеру Валентино Гаравани.

Зальцман отметила, что несмотря на большое количество мемов, появившихся после церемонии, Пэлтроу не пожалела, что выбрала для нее именно этот наряд.

В воскресенье, 22 сентября, Гвинет Пэлтроу появилась на церемонии вручения премии «Эмии» в платье с черным топом из сетки, авангардными рукавами и узкой юбкой жемчужного цвета. Актриса объявляла победителя в номинации «Лучшая женская роль». Однако пользователей сети рассмешила походка Пэлтроу на сцене — актриса двигалась мелкими шагами, подобрав платье. Походка звезды стала мемом, ее сравнили с походом от кровати до холодильника, завернувшись в одеяло.

В марте 2019 года Гвинет Пэлтроу выпустила нижнее белье в стиле БДСМ.

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