Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила нижнее белье в стиле БДСМ. Об этом сообщает Daily Mail.

На сайте Goop, основанном 46-летней актрисой в 2008 году, появился комплект из кожаного белья ручной работы с декоративными металлическими деталями. Кроме того, комплект дополнен черной плетью, также изготовленной из кожи.

Белье бежевого цвета продается по цене 630 долларов, плеть — за 240 долларов.

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Гвинет Пэлтроу — американская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Она известна по ролям в фильмах «Железный человек», «Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Мстители», «Влюбленный Шекспир» и «Семейка Тененбаум».

В январе эксперты моды заметили новый тренд у знаменитостей: мужчины начали массово надевать портупею в стиле БДСМ с классическими рубашками и костюмами. Последним, на ком заметили необычный аксессуар, был американский актер Майкл Бакари Джордан. На церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США он пришел в синем костюме и портупее с цветочным принтом французского модного дома Louis Vuitton.

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