Гвинет Пэлтроу снялась топлес для модного журнала

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась топлес для ноябрьского выпуска журнала Elle, посвященного женщинам в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

На снимке 47-летняя актриса стоит в брюках с подтяжками, которые скрывают грудь. На другой фотографии из фотосессии Пэлтроу позирует в красном платье, а на третьей — в пурпурном пиджаке, надетом поверх черного боди.

Фото: Elle 1 /3

В интервью изданию актриса рассказала, что она нашла свое истинное призвание, когда в 2008 году создала компанию Goop, которая специализиурется на альтернативных методах заботы о здоровье. В 2018 году компания была оценена в 250 миллионов долларов, но, по словам Пэлтроу, сейчас компания стоит гораздо больше.

Ранее в сентябре 2019 года стилист Гвинет Пэлтроу рассказала, что причиной ставшей мемом походки актрисы на церемонии вручения премии «Эмии» стало аутентичное винтажное платье Valentino 1963 года. На платье не было разрезов сзади, что сковывало движения 46-летней актрисы.

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