Сестра Кардашьян объяснила желание ходить обнаженной

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни объяснила свое желание ходить обнаженной. Об этом участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница сайта о красоте и здоровье Poosh рассказала в интервью изданию Rose Inc.

Журналисты обратили внимание на то, что 40-летняя Кардашьян предпочитает размещать в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена в откровенной одежде или голой. На соответствующий вопрос корреспондентки знаменитость ответила, что именно в таком виде ощущает наибольший комфорт и уверенность в себе.

I love to sleep 🐱 Secrets to a blissful slumber on @poosh Фото опубликовано @kourtneykardash

Кортни Кардашьян также призналась, что ей нравится демонстрировать несовершенства своего тела — в частности, растяжки на бедрах.

В августе 2019 года Кортни Кардашьян выложила неотредактированный в фотошопе снимок и поразила поклонников. На фото телезвезда позировала в черном купальнике и соломенной шляпе на яхте. Внимание пользователей сети привлекли растяжки на бедрах Кардашьян, которые она не стала ретушировать перед публикацией.

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