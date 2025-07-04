Польша устала помогать Украине

Западные партнеры Польши постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине. Об этом заявил действующий президент республики Анджей Дуда, его слова передает издание Onet.
«Я постоянно всем повторяю: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине". Это не очень входит в их интересы. Они заинтересованы лишь давить на нас, выжимать как можно больше и как можно меньше отдавать», — пожаловался глава государства.
Дуда подчеркнул, что без помощи Польши Запад не сможет отправлять оружие на Украину, так как именно в республике находится международный хаб, из которого идут поставки, и там же находятся подразделения, готовые при необходимости эвакуировать дипломатический персонал.
«Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда они будут делать, как они будут оказывать помощь Киеву. Посмотрим, что будет, если мы скажем: "Нет. Все. Шоссе перегружено, танки больше не проедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику (...). Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине», — задался вопросом польский президент.
1 июля избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина пока не выполнила ряд условий, необходимых для вступления в Европейский союз (ЕС) и что он является противником такого сценария событий.