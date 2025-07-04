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15:14, 4 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном открытии второго фронта против России в Одессе

Подпольщик Лебедев: В Одессе на полную мощность работают военные полигоны
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Украина может готовить второй фронт против России в Одессе. В частности, прорабатывается вариант интервенции в город с территории Румынии, заявил в беседе с «Царьградом» лидер николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, создание второго фронта на этом участке возможно — там на полную мощность работают военные полигоны. Он не исключил, что в Киеве уже давно разрабатывают этот план. В то же время Лебедев заметил, что открыто напасть на Россию противник вряд ли рискнет.

«Я сомневаюсь, что будет вторжение на Украину для войны с Россией именно силами НАТО. Но отдельные государства под черным флагом — это возможно. Тем более что на территории Одесской области они уже есть точно. Например, в Измаиле», — подытожил Лебедев.

Ранее в России оценили возможность использовать подземные ходы под Одессой. Лебедев заметил, что для этого катакомбы в городе слишком мало изучены.

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