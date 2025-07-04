Возможность использовать подземные ходы в Одессе оценили

Лебедев: Катакомбы в Одессе слишком мало изучены, чтобы их использовать

Подземные ходы в Одессе практически не изучены, поэтому использовать их для «массового штурма» города в ходе спецоперации невозможно. О знаменитых одесских катакомбах в беседе с «Царьградом» порассуждал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, чтобы использовать подземные ходы в конфликте, нужно знать больше информации о них, иначе люди там просто заблудятся. «Там могут ходить те люди, которые их хорошо знают. Или расставлять там, не знаю, стрелочки и написать, повесить какие-нибудь плакаты с надписями. Только так смогут передвигаться ВСУ. В том числе и наши тоже ребята», — оценил эксперт.

При этом катакомбы можно было бы использовать для локальных действий при наличии связи спецслужб с местными жителями, считает Лебедев.

В свою очередь военный корреспондент, боец Одесской дружины Сергей Воробьев подчеркнул, что проход по катакомбам может быть смертельным. По его мнению, подземные ходы в Одессе непригодны для какого-либо военного использования.

«Проходы между всеми этими сооружениями очень сильно разрушены, там было много обвалов за 80 лет со времен Великой Отечественной. Никто этим не занимался. Карты катакомб актуальной нет», — подытожил собеседник.

В 2007 году спасатели украинского МЧС спасли молодых людей, которые заблудились в катакомбах под Одессой. Три украинца двое суток блуждали по катакомбам.

