Российские магазины выложили журнал с трансгендером обложкой вниз

Стопки нового выпуска журнала Tatler выложили на прилавки обложкой вниз сразу в нескольких крупных сетях российских супермаркетов. По информации администраторов Telegram-канала «Антиглянец», причиной этому послужила фотография трансгендерной модели на лицевой стороне издания.

Подписчица канала сообщила, что в двух столичных магазинах «Азбука вкуса» вся стопка нового выпуска лежала оборотной стороной вверх.

«Есть два варианта, как журналы могли перевернуться: в таком виде их выставил поставщик, либо их перевернули покупатели в магазинах. Никаких распоряжений на этот счет от центрального офиса "Азбуки Вкуса" не было, это абсолютно точно», — сообщил сотрудник пресс-службы супермаркета.

Фото: Telegram-канал «Антиглянец» 1 /2

Однако в тот же день аналогичная ситуация была замечена в «Ашане» на другом конце Москвы. Вскоре такую же раскладку обнаружили в «Зеленом перекрестке».

«Антиглянец» предполагает, что решение перевернуть журнал было принято издательством Conde Nast: его руководство всегда следит за тем, каким образом их продукция представлена на полках магазинов. Кроме того, существует версия, что обложка журнала была скрыта из-за закона о пропаганде гомосексуализма.

Ранее, 10 марта, стало известно, что на обложке российской версии журнала Tatler впервые появилась трансгендерная женщина Наташа Максимова. На ней она запечатлена в обтягивающем платье длины миди коричневого цвета и в колготках в сетку. Ее образ дополнили золотой браслет, кольца и серьги со стразами. Автором съемки стала фотохудожница Ольга Изаксон, а стилистом — Наташа Гольденберг.

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