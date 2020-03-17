Модель с заболеванием кожи показала пятнистое тело на обложке модного журнала

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу показала тело на обложке модного журнала Grazia Italia. Кадры фотосъемки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На фотографиях 25-летняя знаменитость запечатлена в белой рубашке, пуловере в желто-рыжую клетку и коротких желтых шортах Fendi, полностью оголяющих ноги. Также на Харлоу надеты гольфы бежевого цвета и белые туфли на массивном каблуке. В руках она держит ярко-желтый клатч.

@fendi baguette campaign 💛 @fisforfendi #FisforFace Фото опубликовано @winnieharlow

Поклонники модели оценили ее пост в комментариях. «Кто делает это еще лучше... Никто!» — заметил один. «Королева», — высказался другой. «У меня перехватило дыхание», — сообщил третий. «Ты слишком прекрасна», — согласился четвертый.

Модель Винни Харлоу получила известность благодаря своей необычной пятнистой коже. Она нередко показывает тело в откровенной одежде, участвуя в модных показах и фотосессиях. В январе сообщалось, что Харлоу попала на обложку модного журнала Vogue Greece. Модель позировала в свободном платье в складку кремового цвета с декоративной нашивкой.

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