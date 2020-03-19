Наоми Кэмпбелл поделилась архивной фотографией в нижнем белье в честь праздника

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась архивным снимком в нижнем белье в честь празднования дня святого Патрика. Фотография появилась в ее Instagram-сторис.

На размещенном кадре 49-летняя Кэмпбелл опирается на машину в зеленом кружевном комплекте белья и оранжевых чулках. На модели также надеты черные лакированные туфли на каблуке. «Счастливого дня святого Патрика», — подписала она публикацию.

Знаменитость показала фото из рекламной кампании коллекции бренда Agent Provocateur 2015 года. Автором съемки выступила

известный немецкий фотограф моды Эллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth), которая работала с такими мировыми изданиями, как Vogue, Vanity Fair и Interview.

Ранее 16 марта Наоми Кэмпбелл выбросила манто люксового бренда Burberry за 2790 долларов (боле 200 тысяч рублей) после авиарейса из страха заразиться коронавирусом. «Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания», — высказала свои опасения одна из подписчиц модели. На ее комментарий Кэмпбелл ответила, что избавилась от вещи сразу после прилета.

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