Ким Кардашьян устала от быта во время изоляции и расхотела детей

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст пожаловалась на усталость от быта во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и расхотела детей. Об этом она рассказала в интервью с Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg), которое появилось на YouTube-канале шоу The View.
Знаменитость призналась, что ей тяжело находиться дома с четырьмя детьми, так как помимо присмотра за ними ей приходится постоянно заниматься домашними делами: уборкой и готовкой еды. Кардашьян отметила, что по этой причине не стала бы заводить еще одного ребенка.
По словам звезды реалити-шоу, из родственников она виделась только с Кайли Дженнер, которая пришла к ней, чтобы сделать ей макияж перед интервью. Кардашьян рассказала, что с остальными членами семьи она общается с помощью переписки и видеозвонков.
В марте был найден способ повысить настроение во время карантина из-за коронавируса. Эксперт по цветотерапии назвала цвета, способствующие повышению настроения и стимулирующие творческую деятельность. Так, например, зеленые оттенки «приносят в жизнь размеренность и гармонию, а желтый — счастье и энергию».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения