Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса

Эксперт по цветотерапии (метод нетрадиционной медицины, во время которого на пациента воздействуют с помощью окрашенного в разные цвета света для его излечения — прим. «Ленты.ру») назвала цвета, способствующие повышению настроения и стимулирующие творческую деятельность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.
Дизайнер из Нью-Йорка Таня Тейлор (Tanya Taylor) рассказывает о положительном воздействии разных цветов на психику человека. Так, например, для ощущения спокойствия следует надевать вещи голубого, фиолетового и светло-розового оттенков, поскольку такие цвета замедляют частоту сердечных сокращений, понижают артериальное давление и уровень тревожности. Отмечается, что фиолетовый цвет благотворно влияет на разум и нервы, а розовый ассоциируется с чувством безопасности.
Кроме того, по словам Тейлор, зеленые оттенки в гардеробе «приносят в жизнь размеренность и гармонию, а желтый — счастье и энергию». Красный цвет рекомендуют использовать, когда необходимо взбодриться и вызвать вдохновение.
В марте журналистка Гарриет Холл (Harriet Hall) раскрыла влияние одежды на психику человека, который находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и работает из дома. В частности, сославшись на проведенные исследования, она выявила, что уровень тестостерона у мужчин в неформальных вещах намного ниже, чем у тех, кто надевает деловой костюм
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения