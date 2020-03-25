Раскрыто влияние одежды на психику человека во время самоизоляции

Журналистка раскрыла влияние одежды на психику человека, который находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и работает из дома. Материал появился на сайте издания The Independent.

В качестве доказательств Гарриет Холл (Harriet Hall) привела два материала, опубликованных в «Журнале экспериментальной психологии» и научном издании «Социальная психология и наука о личности».

Сославшись на проведенные исследования, она пояснила, что уровень тестостерона у мужчин в неформальных вещах намного ниже, чем у тех, кто надевает деловой костюм (в частности, у последних повышается сексуальная активность).

В одном из журналов также отмечается, что люди в официальной одежде показали лучшие результаты в когнитивных тестах, по сравнению с теми, кто был в повседневных нарядах.

Помимо этого, ученые утверждают, что процесс подбора подходящего образа помогает телу и разуму настроиться на рабочий день, а также создает ощущение нахождения на рабочем месте. Кроме того, выбранная одежда влияет на эмоциональное состояние человека.

В марте эксперты моды назвали одежду, наиболее подходящую для работы из дома во время пандемии коронавируса. По мнению журналистов, спортивные брюки — лучший выбор для тех, кто находится на карантине. Подтверждение этому найдено в Instagram-аккаунте Working From Home Fits («Наряды для работы из дома»), созданном в разгар эпидемии редакторами моды из нью-йоркских и лондонских журналов. В нем представлены образы с указанными штанами.

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