Бренд обвинили в попытке заработать на коронавирусе платьем «Уходи, корона»

Популярный интернет-магазин обвинили в попытке обогатиться за счет пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийский бренд Born to be Chic выставил на продажу товары с измененными названиями, отсылающими к тематике заболевания. Так, например, на сайте появилось платье «Уходи, корона» в трех цветах за 119 долларов (8989 рублей) и розовый пиджак «Свидание в Zoom» за 129 долларов (около 9700 рублей). При этом пользователи сети отметили, что раньше последний назывался «Тэдди».

Помимо этого, интернет-ретейлер опубликовал фотографии нарядов с такими наименованиями, как «Соблюдай дистанцию» и «Милая в изоляции», а также бордовое платье «Время карантина» стоимостью 109 долларов (8200 рублей).

Покупатели раскритиковали марку в социальных сетях за неуместную попытку продать больше одежды во время неблагополучной ситуации в мире. «Они и вправду завышают цены на дешевые вещи во время глобального кризиса?» — поинтересовался один. «О боже, это никогда не закончится», — отметил второй. «У Born to be Chic появилась коллекция, посвященная коронавирусу, бррр», — высказался третий.

В марте еще еще один известный бренд обругали за попытку нажиться на пандемии коронавируса. I Saw It First запустил акцию, согласно которой первая тысяча заказавших товары с сайта получит бесплатные антисептики для рук. Однако клиенты, которые получили письмо с информацией о предложении на почту, не оценили его и отправили множество жалоб ретейлеру.

