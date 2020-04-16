Названа самая популярная у россиян одежда во время пандемии коронавируса

Эксперты проанализировали спрос россиян на одежду из весенне-летних коллекций и назвали самые востребованные во время пандемии коронавируса позиции. Пресс-релиз российского интернет-магазина Lamoda поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца.

Отмечается также, что в марте мужские куртки заказывались на 89 процентов чаще, чем в феврале. Кроссовки, брюки-чиносы и футболки за аналогичный период стали популярнее на 40 процентов.

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По словам аналитиков, покупатели Lamoda чаще всего отдавали предпочтение базовым цветам: белому, черному, синему и бежевому. Самыми популярными брендами у женщин стали Stradivarius, Mango, Nike, Michael Kors и Ralph Lauren, а у мужчин — Levi’s, Pull&Bear, Mango, Baldinini и Boss.

В конце марта больше половины регионов России ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Первыми такие меры приняли Москва и Московская область.

В апреле аналитики компании «AliExpress Россия» изучили спрос на товары первой необходимости и выяснили, что больше всего во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россиян озаботила гигиена: за последние недели марта продажи зубных щеток и пасты выросли на 311 и 250 процентов соответственно. Увеличился также спрос на шампуни и жидкое мыло.

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