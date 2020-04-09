Россияне озаботились гигиеной во время самоизоляции

Аналитики компании «AliExpress Россия» изучили спрос на товары первой необходимости и выяснили, что больше всего во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россиян озаботила гигиена. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 апреля.

Так, за последние недели марта продажи зубных щеток и пасты выросли на 311 и 250 процентов соответственно. Спрос на шампуни вырос на 50 процентов, на жидкое мыло — на 51 процент.

Однако на фоне повышенного спроса на бытовую химию продажи обычного кускового мыла увеличились только на семь процентов. Отмечается также, что увеличился спрос на свечи: продажи в этой категории выросли на 367 процентов.

Сообщается, что посетители площадки активно пользуются доставкой продуктов: за последние две недели спрос на заказы на дом увеличился на 154 процента. Лидирующими категориями стали сладости, кофе и чай. Увеличилась также частота заказов кормов для кошек и собак: рост категории составил 117 процентов. Востребованными стали и товары для детей, такие как подгузники, шампуни бутылочки и соски.

Ранее россияне перестали интересоваться одеждой во время вспышки коронавируса. Так, компания Сбербанк выяснила, что по сравнению с предшествующей неделей с 30 марта по 5 апреля расходы населения снизились на 22,9 процента. В частности, из-за кризиса граждане практически перестали покупать одежду и обувь: продажи в индустрии упали на 94,2 процента.

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