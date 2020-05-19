Россияне принялись скупать одежду к лету несмотря на режим самоизоляции

Россияне принялись скупать одежду в интернет-магазинах во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным исследования, проведенного МТС-банком, продажи одежды и обуви на сайтах онлайн-ретейлеров выросли в пять раз в апреле по сравнению с предыдущими месяцами. Аналитики связывают увеличение числа заказов в интернете с закрытием торговых центров.

Кроме того, эксперты отмечают, что люди начали обновлять гардероб в связи с приближением лета, несмотря на то, что большую часть времени они находятся дома.

Согласно данным, которые предоставили сотрудники банка ВТБ, также увеличился спрос на продукты питания. Лидерами в этой категории стали алкомаркеты, продажи которых выросли на 138 процентов.

В мае стало известно, что россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции. Так, в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda отмечается, что продажи парфюмерии выросли за период апрельских нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом. Кроме этого, увеличилось количество заказов на товары из раздела «красота», которые стали приобретаться на 60 процентов чаще.

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