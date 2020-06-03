Вкусы россиян в одежде изменились во время изоляции

Аналитики компании «AliExpress Россия» изучили, как менялись предпочтения россиян при выборе домашней одежды во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 июня.

Эксперты проанализировали количество заказов и выясняли, что доля продаж раздела «мода» составила 12,5 процента от всех покупок на сайте. Так, например, в мае спрос на нижнее белье, а также одежду и обувь вырос на 42 и 24 процента соответственно по сравнению с показателями марта.

По информации специалистов, в марте покупатели отдавали предпочтение удобной домашней одежде и носкам с цветными принтами. Мужчины приобретали худи и флисовые рубашки, а женщины, в свою очередь, заказывали боди, толстовки и спортивные брюки.

Фото: Женя Выгузов 1 /2

Сообщается также, что в мае пользователи начали чаще покупать кроп-топы, корсеты красных оттенков и широкие джинсы. Кроме того, изменился вкус клиенток на нижнее белье: вместо комфортных комплектов они начали выбирать шелковые и кружевные изделия.

Аналитики также отмечают повышение спроса на спортивную одежду у женщин. В то же время мужчины стали отдавать предпочтение ярким рубашкам и брюкам-карго.

В апреле работники интернет-магазина Lamoda назвали самую популярную одежду у россиян во время пандемии коронавируса. Оказалось, что продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно. При этом покупатели чаще всего отдавали предпочтение базовым цветам, самыми востребованными марками стали Stradivarius, Mango, Nike, Ralph Lauren, Levi’s, Pull&Bear и Boss.

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