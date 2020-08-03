Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян

Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, девять процентов жителей России встречали подобное неприемлемое поведение на работе. 12 процентов работников отметили, что получали неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес.

В то же время шести процентам россиян поступало предложение улучшить условия труда в обмен на сексуальные услуги. Пяти процентам же приходилось отказывать своему начальству в сексуальном контакте. 12 процентов респондентов заявили, что сталкивались с комментариями или вопросами на тему интимной жизни на работе.

Ранее «Новая газета» приняла регламент против психологического и сексуального насилия. Изданию The Moscow Times стало известно, что это произошло после того, как главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов узнал об эпизодах харассмента, которые произошли внутри редакции.