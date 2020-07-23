Стало известно о харассменте в «Новой газете»

«Новая газета» приняла регламент против психологического и сексуального насилия. Изданию The Moscow Times стало известно, что это произошло после того, как главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов узнал об эпизодах харассмента, которые произошли внутри редакции.

О принятии регламента «Новая газета» сообщила 14 июля — это произошло на волне сообщений о домогательствах и сексуальном насилии, в которых обвинили нескольких сотрудников российских СМИ.

Своей историей с The Moscow Times поделилась журналистка «Новой» Елизавета Кирпанова. По ее словам, в 2018 году, во время обсуждения рабочей темы, спецкор газеты внезапно поцеловал ее в губы и сказал: «Вот это называется харассить». Одна из редакторов на анонимной основе рассказала, что у нее случился конфликт с этим же спецкором, который шлепнул ее по ягодицам. То же самое произошло с бывшей журналисткой «Новой» Екатериной Фоминой — 66-летний обозреватель Леонид Никитинский ударил ее по ягодицам.

Об инциденте с Кирпановой стало известно Муратову, после чего в «Новой газете» решили принять регламент, созданием которого руководила группа молодых журналистов, большинство из них — женщины. «Это поколение, у которого другое представление о своих границах», — объяснил главред «Новой». В итоге документ был принят.

Ранее 23 июля бывшие сотрудницы издательского дома «Мамихлапинатана» и российского самиздата «Батенька, да вы трансформер» рассказали о домогательствах их основателя Егора Мостовщикова.

В середине июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ, в частности, «МБХ Медиа» и телеканала «Дождь».