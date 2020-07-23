Журналистки рассказали о домогательствах от основателя российского издания

Бывшие сотрудницы издательского дома «Мамихлапинатана» и российского самиздата «Батенька, да вы трансформер» рассказали о домогательствах от их основателя Егора Мостовщикова. Их истории опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

Журналистка Вика Рипа сообщила, что познакомилась с Мостовщиковым, когда приехала из Самары поступать в ВШЭ — он был одним из членов приемной комиссии. Он позвал 18-летнюю девушку на стажировку в «Батенька, да вы трансформер», затем они подружились. По словам журналистки, она относилась к Мостовщикову как к старшему брату.

Через несколько месяцев основатель самиздата «сменил риторику — теперь в его сообщениях содержался яркий сексуальный контекст». В сообщениях девушке Мостовщиков писал о том, что хочет заняться с ней сексом. Рипа отметила, что он «не привлекал ее физически, но секс был единственным способом коммуникации, который рассматривал Мостовщиков».

Девушка добавила, что, оказавшись в такой ситуации, боялась, что у нее могут возникнуть проблемы с практикой, поэтому прекратила общение с Мостовщиковым только по окончании стажировки. «Мне есть, с чем сравнить, в редакциях Тhe Bell, Inc, vc.ru, где я стажировалась и работала, были сугубо профессиональные и дружеские отношения. Мне не нужны извинения, я просто хочу, чтобы больше никто не пострадал», — подчеркнула журналистка.

Еще одна бывшая сотрудница «Мамихлапинатаны» рассказала, что устроилась в издательский дом, когда ей было около 30 лет. Через несколько месяцев Мостовщиков начал обращать на нее внимание. Во время вечеринки девушка выпила и написала начальнику, что хочет его поцеловать, после чего он начал вести себя раскрепощеннее, в частности, постоянно использовал «недвусмысленные намеки» в их общении. Мостовщиков также просил ее присылать откровенные фотографии и мог «погладить по попе, проходя мимо». В итоге она прекратила переписку и уволилась из компании.

Несколько других девушек, работавших с Мостовщиковым, подтвердили, что он заигрывал с подчиненными. Одна из них сравнила «Мамихлапинатану» с сектой: «Яркий и харизматичный лидер ведет себя так, как хочет, и навязывает свою сексуальность подчиненным, нисколько не заботясь о том, что наносит им вред».

В середине июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ, в частности, «МБХ Медиа» и телеканала «Дождь».