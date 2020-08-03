Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке

Россияне выступили резко против снижения заработной платы сотрудника при переходе на дистанционный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Единой России».

Согласно данным опроса, 93 процента жителей России уверены в необходимости сохранения полной зарплаты на удаленке. В целом 92 процента россиян считают, что работник при переходе на дистанционный режим должен иметь такие же права, как и обычный сотрудник.

Респонденты также отметили важное значение вопросов, связанных с личным временем на удаленке. Абсолютное большинство уверено в том, что привлекать сотрудника к работе в личное время возможно только при оплате сверхурочных. Россияне подчеркнули, что человек не должен быть на связи 24 часа в сутки.

64 процента опрошенных заявили, что были вынуждены работать дистанционно в период эпидемии коронавируса.

Ранее эксперты рассказали о том, что каждый десятый человек в России захотел продолжать работать из дома, при этом чем выше зарплата, тем больше шансов получить одобрение от руководства. По их словам, сотрудник с высокой зарплатой может брать на себя ответственность, руководство доверяет ему больше и охотнее отпускает на удаленку,