Россиянам раскрыли детали законопроекта об удаленной работе

Министерство труда раскрыло детали законопроекта об урегулировании уделенной работы, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Так, новые нормы закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Таким образом, для тех, кто работает на удаленке, будет установлен определенный график.

Работодатель должен взаимодействовать с сотрудником в рамках установленного графика работы. Во время отдыха с работником можно связываться только с его письменного согласия.

«Это время оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса ("Оплата сверхурочной работы"): первые два часа не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном», — пояснили в министерстве.

Кроме того, предполагаются компенсации за электроэнергию и использование личного оборудования. Этот вопрос будет решаться в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

В Минтруде подчеркнули, что поддерживают законопроект. Документ находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме.

Ранее сообщалось, что около трети сотрудников российских компаний заявили о своем недовольстве качеством организации работы при переходе на дистанционный формат. Так, россияне в основном жаловались на трудности с концентрацией (31 процент), а также потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33 процента). Почти треть опрошенных отметили появившиеся сложности при общении с клиентами и коллегами. Многие работники (44 процента) также рассказали об увеличении рабочих часов.

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