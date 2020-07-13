Названо число недовольных удаленной работой россиян

Около трети сотрудников российских компаний заявили о своем недовольстве качеством организации работы при переходе на дистанционный формат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Участники опроса в основном жаловались на трудности с концентрацией (31 процент), а также потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33 процента). Почти треть респондентов отметили появившиеся сложности при общении с клиентами и коллегами. Многие работники (44 процента) также рассказали об увеличении рабочих часов.

Треть опрошенных заявили о том, что хотели бы вернуться в офис. При этом 55 процентов высказались за частичный дистанционный формат. Всего 10 процентов участников опроса хотели бы работать полностью удаленно.

Ранее в РАНХиГС рассказали, что пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63 процента россиян. При этом каких-либо изменений в доходах не ждут 25 процентов граждан, и только 6 процентов опрошенных считают, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.

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