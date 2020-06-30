Названы самые востребованные специальности в России

Медицинские, педагогические и IT-специальности — наиболее востребованные в России в настоящее время. Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков на совещании правительства о ситуации на рынке труда, передает ТАСС.

По его словам, похожая ситуация наблюдается во всем мире, где самой востребованной профессией считается аналитик данных.

Рассуждая об интересе молодых россиян к инженерным специальностям, министр отметил, что это направление «может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются».

«Насколько мы знаем, у них уже начиная с третьего-четвертого курса благодаря тесному взаимодействию с работодателями очень активно устраиваются студенты», — отметил глава ведомства, перечислив ведущие инженерные вузы страны: МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ, УрФУ, Томский политех и другие.

При этом самые высокие показатели по трудоустройству выпускников показывают Московский государственный и Санкт-Петербургский государственный университеты. Также министр отметил МГИМО, Высшую школу экономики, Финансовый университет, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Университет ИТМО, РАНХиГС.

По данным HeadHunter, в период пандемии коронавируса самой востребованной профессией оказалась добыча сырья. Работникам этой сферы в мае в среднем предлагали зарплату в размере 71,6 тысячи рублей. На втором месте оказался высший менеджмент (70,2 тысячи), на третьем — строительство и недвижимость (65,2 тысячи). В первую пятерку также вошли IT и телеком (57,4 тысячи) и представители рабочих специальностей (55,9 тысячи рублей).

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