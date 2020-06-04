Названы самые востребованные профессии в период пандемии

Добыча сырья оказалась самой востребованной сферой в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Headhunter.

Отмечается, что работникам этой сферы в мае в среднем предлагали зарплату в размере 71,6 тысячи рублей. На втором месте оказался высший менеджмент (70,2 тысячи), на третьем — строительство и недвижимость (65,2 тысячи). В первую пятерку также вошли IT и телеком (57,4 тысячи) и представители рабочих специальностей (55,9 тысячи рублей).

При этом аналитики отметили рост спроса на рабочих в последние два-три года. Так, по данным на 3 июня, на Headhunter размещено почти 130 тысяч таких вакансий.

Самыми востребованными профессиями после пандемии, как считает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, будут, в частности, инженер-робототехник, юрист по применению искусственного интеллекта и искусствовед по созданию артефактов.

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