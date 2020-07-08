Мишустин допустил удаленную работу россиян после пандемии

Многие россияне могут продолжить работать удаленно после окончания пандемии коронавируса. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава правительства отметил, что эпидемия повлияла на образ жизни «сотен миллионов людей, компаний, государственных органов». Так, из-за распространения вируса число работающих удаленно граждан выросло в пять раз. Он допустил, что после победы над инфекцией эти люди продолжат такой режим работы.

По данным министерства труда и социальной защиты, в России удаленно работают около пяти миллионов человек. Это около 9,5 процента от трудоустроенных граждан. В ведомстве предположили, что в будущем примерно пять процентов работающих россиян будут трудиться в удаленной форме.

Продолжить работу из дома после окончания эпидемии захотели 79 процентов москвичей. 84 процента сказали, что им подходит такой режим. Среди плюсов удаленки респонденты выделили сэкономленные на транспорте деньги и время.

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