Подсчитано число удаленно работающих россиян

Около 5 миллионов жителей России работают удаленном. Такие подсчет привел в четверг, 25 июня, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

«На сегодняшний день, по-прежнему сохраняется порядка пяти миллионов рабочих мест, находящихся именно в удаленной форме занятости — это порядка 9,5 процента от трудоустроенных граждан», — уточнил глава Минтруда в ходе обсуждения поправок в Трудовой кодекс.

По его словам, ожидается, что в дальнейшем удаленный режим будут использовать примерно 5 процентов работающих россиян, в связи с чем актуальность закрепления норм об удаленной работе и комбинированной занятости в ТК будет только расти. Особенно востребованными такие нормы окажутся для сферы IT, креативной индустрии, а также сферы услуг.

«Именно распространение удаленной занятости позволит более гибко использовать трудовые ресурсы внутри нашей страны», — подчеркнул министр.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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