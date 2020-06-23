Предприятия Ставропольского края внедрят бережливые технологии

Два предприятия Ставропольского края внедряют бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте регионального Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что проект реализуется в 24 компаниях края. «Два из них внедряют бережливые технологии самостоятельно и выходят на закрытие первой волны в конце июня. Это компании "Сыродел" и "Новый Октябрь"», — добавили там.

В реализации нацпроекта компаниям помогают консультанты из Федерального центра компетенций. «Самое важное в программе для предприятий-участников и для региона в целом — это создать условия для постоянного повышения производительности труда, сделать производительность труда таким же привычным показателем как, например, выручка или прибыль», — сказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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