Предприятие Кубани стало одним из лучших по реализации нацпроекта

Федеральный центр компетенций (ФЦК) внес в число лучших практик опыт компании «ЕвроХим–Белореченские минудобрения» — крупнейшего производителя удобрений и азотных соединений Кубани. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

В сообщении говорится, что предприятие без дополнительных вложений уменьшило время проведения лабораторных анализов на 30 процентов. Это произошло в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Оптимизация расстановки оборудования, разработка новой процедуры проведения тестов дали дополнительный эффект — сокращение погрешностей результатов анализов до 10 процентов», — добавили в администрации региона.

Вместе с совершенствованием процессов производства в Краснодарском крае растет и уровень подготовки управленческого ресурса. Так, эксперты ФЦК за время реализации нацпроекта подготовили на подшефных кубанских предприятиях 34 внутренних тренера, которые теперь обучают сотрудников в своих компаниях. Всего инструменты и методики бережливого производства под кураторством центра компетенций освоили более 270 человек.

Всего к 2024 году в нацпроект планируется включить более 300 предприятий Краснодарского края.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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