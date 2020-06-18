Российский градообразующий завод перейдет на «бережливые» технологии

Градообразующее предприятие Кемеровской области — Анжерский машиностроительный завод в моногороде Анжеро-Судженске — перейдет на «бережливые» технологии в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил министр труда и занятости российского региона Алексей Гришин в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что градообразующие предприятия — это особая категория производств, от работы которых зависит развитие моногородов. «Поэтому важно, что они готовы оптимизировать производственные процессы и переходить на технологии "бережливого" производства. Участие в нацпроекте дает Анжерскому машзаводу возможность повысить эффективность работы без дополнительных финансовых вливаний, что положительно скажется и на социально-экономическом развитии моногорода Анжеро-Судженска», — добавил Гришин.

Нацпроект на заводе будет осуществляться при адресной поддержке экспертов Федерального центра компетенций. На предприятии уже идет подготовка к предстоящим изменениям, выбор пилотного потока и формирование рабочей группы пилотного потока.

Анжерский машиностроительный завод производит машины и оборудование для угольной промышленности Кузбасса.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



