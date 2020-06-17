Реализация нацпроекта по труду перейдет в цифровой формат

Реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» перейдет в цифровой формат. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Решетникова, после кризиса экономика будет все больше опираться на удаленный формат работы, который может стать толчком для более эффективной цифровизации российских компаний. Однако предприятия должны быть готовы к тому, что цифровые технологии поднимают вопрос о необходимости переосмысления критериев и системы оценки.

«Считаем важным переход от физического присутствия экспертов по производительности труда на предприятии к дистанционному формату работы, включая применение технологий виртуальной реальности», — отметил заместитель министра Петр Засельский.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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